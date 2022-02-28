FIFA, Rusya'yı ihraç etmeye hazırlanıyor

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:17 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:17

FIFA, Rusya Milli Takımı'nı uluslarası futbol organizasyonlarından men etmeye hazırlanıyor.

Reuters'e bilgi veren FIFA'nın üst düzey yetkilisi, kısa süre içerisinde FIFA'nın Rusya Milli Takımı'nı ihraç ettiğini duyuracak. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak.

FIFA, ayrıca UEFA ile yakın görüşmelerini sürdürüyor. UEFA'nın da Rus kulüpleri için benzer bir karar almasını istiyor.

Rusya Milli Takımı, ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynayacaktı.