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Spor

FIFA, Rusya'yı kınadı: Şiddet asla bir çözüm değildir

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından Rusya'yı kınayan bir açıklamada bulundu.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 22:57 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 22:57
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FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "FIFA, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımını ve her türlü şiddetini kınıyor. Şiddet asla bir çözüm değildir ve FIFA tüm tarafları yapıcı diyalog yoluyla barışı yeniden sağlamaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, FIFA'nın yaklaşan FIFA Dünya Kupası Katar 2022 elemeleri ile Ukrayna ve Rusya'daki uluslararası futbol maçları hakkında yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili olarak gelişmeleri takip edecekleri ifade edildi.

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