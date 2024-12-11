İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8703
  • EURO
    36,664
  • ALTIN
    3025.43
  • BIST100
    10062.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA ve Avrupa ülkeleri arasında kriz çıktı! 2034 Dünya Kupası şimdiden tartışmalara neden oldu
Spor

FIFA ve Avrupa ülkeleri arasında kriz çıktı! 2034 Dünya Kupası şimdiden tartışmalara neden oldu

FIFA, 2034 Dünya Kupası'na resmi olarak hangi ülkenin ev sahipliği yapacağını bugün açıklayacak. Resmi açıklama beklense de organizasyon için tek başvuru yapan ülke Suudi Arabistan. Ancak Avrupa ülkeleri bir Dünya Kupası'nın daha kışın olmasından oldukça endişeli durumda. İşte detaylar...

11 Aralık 2024 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
FIFA ve Avrupa ülkeleri arasında kriz çıktı! 2034 Dünya Kupası şimdiden tartışmalara neden oldu
ABONE OL

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi, bugün düzenleyeceği kongrede açıklayacak.

Her ne kadar resmi açıklama beklense de organizasyonun yapılacağı ülke şimdiden belli. Turnuva, FIFA'nın son başvuru tarihi olarak belirlediği 31 Ekim 2023'e kadar teklif veren tek ülke olması sebebiyle Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri ise Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından, bir başka Dünya Kupası organizasyonunun daha kış aylarında yapılacak olması ihtimaline karşı tepki göstermeye hazırlanıyor.

The Mirror'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig de dahil olmak üzere Avrupa'da birçok ülkenin futbol ligleri, uzun bir ara verilmesine neden olacağı ve küresel futbol takvimini daha da bozacağına inandıkları için başka bir kış Dünya Kupası'na karşı çıkıyor.

Haberde, Suudi Arabistan'ın ev sahibi olarak seçilmesinin "hatalı" olarak görüldüğü ifade edilerek, kulüplerin fikstürdeki aksamaları azaltmak için yeni bir takvim oluşturulması amacıyla şimdiden FIFA'ya baskı yaptığı ileri sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.