Soykırımcı İsrail'e tepkiler giderek artıyor. BM'nin, UEFA'ya İsrail'in spor organizasyonlarından atılmasını tavsiye eden mektubundan sonra Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International veya Amnesty) de bu iki kuruluşa bir mektup gönderdi. BM'nin İsrail hakkındaki kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 Temmuz ayında verdiği kararlar da mektupta İsrail'in atılması için gerekçe olarak sunuldu. Dün gönderilen mektupla ilgili bir açıklama yapan kuruluşun Genel Sekreteri Agnes Callamard, çok sert konuştu: "İsrail ve takımlarının hala uluslararası organizasyonlarda yer alması utanç verici."

FIFA TÜZÜĞÜNE GÖRE ATILMALI

Callamard, açıklamasında özetle şu tespitlerde bulundu: "İsrail, Gazze'de yasa dışı eylemlerini acımasızca genişletiyor. İşgali ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyor. İsrail federasyonu işgal edilen yerleşim yerlerinde futbol maçı düzenliyor. FIFA tüzüğü Madde 64.2'ye göre, 'Üye federasyonlar ve kulüpler, başka bir federasyonun coğrafi sınırı içinde yer alan bölgelerde, o federasyonun izni olmadan oynayamaz.' FIFA ve UEFA, uluslararası hukuka göre sorumluluklarını kabul etmeli ve FIFA, tüm yasadışı yerleşim bölgelerindeki kulüpleri askıya alana kadar İsrail'in milli takımlarının ve kulüplerinin futbol organizasyonlarına katılmasına izin vermemelidir."

ABD ŞIRKETI ÇEKILDI

Amerikan spor markası Saucony, boykot çağrılarının ardından Kudüs Maratonu'nun sponsorluğunu sonlandırdı. Şirket, maratonun işgal altındaki Doğu Kudüs'ten geçmesi ve İsrail'e yönelik eleştiriler üzerine, İngiltere'deki koşu topluluklarıyla görüşerek sponsorluktan çekildiğini duyurdu.

FIFA VE UEFA'DA TRUMP RÖTARI

SKY Sports'un haberine göre; Türkiye, İspanya, Norveç ve İngiltere'nin yoğun baskısına rağmen UEFA, Trump'ın barış girişimi ve Hamas ile yapılan görüşmeler ışığında İsrail'in tesislerine erişimini askıya alma olasılığını dondurdu. İsrail Milli Takımı ve Maccabi Tel Aviv ise normal şekilde devam edecek.