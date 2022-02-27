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Spor

FIFA, yaptırımlarını açıkladı! ''Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak''

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Alınan kararlarla Rusya'nın uluslararası müsabakalarda Rusya adı altında yarışması, Rusya'da oynaması ve Rusya bayrağı ve milli marşı kullanması yasaklandı.

27 Şubat 2022 Pazar 22:38 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 23:09
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FIFA, olağanüstü toplantı sonrası Rusya ile ilgili kararlarını açıkladı.

İşte FIFA'nın kararları:

- Rusya topraklarında uluslararası hiçbir maç oynanmayacak.

- Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.

- Rusya'yı temsil eden üye dernek, 'Rusya' adı atında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında maçlara çıkacak.

- Rusya Futbol Birliği'nden takımların katıldığı maçlarda Rusya bayrağı olmayak ve Rusya milli marşı kullanılmayacak.

"TÜM MAÇLARDAN MEN YAPTIRIMI YAKINDA"

FIFA, açıklamasında, "Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır. Bu nedenle Uluslarası Olimpiyat Komitesi, UEFA ve tüm diğer spor organizasyonlarıyla iletişim halindedir." dedi.

POLONYA, ÇEKYA VE İSVEÇ KONUSU

Polonya, Çekya ve İsveç'in 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turundaki rakipleri Rusya ile maça çıkmama kararı hakkında FIFA, "Polonya, Çekya ve İsveç'in endişelerini not aldık. Onlarla diyalog halindeyiz. FIFA uygun ve kabul edilebilir bir çözüm için yakın temasta kalmaya devam edecektir." açıklamasını da paylaştı.

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