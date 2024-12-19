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Spor

FIFA yeni dünya sıralamasını duyurdu! Türkiye yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu. Türkiye 1537,24 puanla 28. sıradaki yerini korudu.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
FIFA yeni dünya sıralamasını duyurdu! Türkiye yerini korudu
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FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1537,24 puanla 28. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10 basamağında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1867,25-
2Fransa1859,78-
3İspanya1853,27-
4İngiltere1813,81-
5Brezilya1775,85-
6Portekiz1756,12-
7Hollanda1747,55-
8Belçika1740,62-
9İtalya1731,51-
10Almanya1703,79-

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