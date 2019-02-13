İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2885
  • 5,9665
  • 222.128
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

FIFA zirvesi İstanbul'da başladı

FIFA üyesi 47 federasyon başkanı ve üst yöneticilerinin katılımıyla İstanbul'da başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da başladı.

Shangri-La Bosphorus Otel'de 15 Şubat'a kadar devam edecek zirvenin açılış oturumlarına FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile üye ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, açılış konuşmasında Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da "FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne 1.5 yıl aradan sonra Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Üç gün sürecek toplantılarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye'de geçirdiğiniz süre boyunca geleneksel Türk misafirperverliğinin, Türk yemeklerinin ve İstanbul'un güzelliklerinin keyfini çıkarmanızı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya günün anısına ismi yazılı A Milli Takım forması hediye etti.

Kasım 2016'dan bu yana FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuların yapıcı bir ortamda görüşülüp tartışıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğu zirveye İstanbul, Kasım 2017'de de ev sahipliği yapmıştı.

(Sporx)

Trump’ın ayrıştırıcı dili, ABD´de karşılık buldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

Almanya'dan Esed rejimine karşı hamle

Almanya'dan Esed rejimine karşı hamle

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 20 ölü

İran'da terör saldırısı: 20 ölü
 

POPÜLER HABERLER

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA