  • FIFA'dan açıklama geldi! 3 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan açıklama geldi! 3 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile Nesine 2. Lig takımı MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi. İşte detaylar...

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 10:36
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile Nesine 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi.

FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.

