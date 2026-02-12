İSTANBUL 13°C / 10°C
Spor

FIFA'dan Athletic Bİlbao'ya 3 dönem transfer yasağı!

FIFA, İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'ya 3 dönem transfer yasağı getirdi.

12 Şubat 2026 Perşembe 23:17
FIFA'dan Athletic Bİlbao'ya 3 dönem transfer yasağı!
FIFA, İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'yu transfer yapması yasaklanan kulüpler listesine dahil etti.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu tarafından uygulanan oyuncu kaydı yasağının, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemleri olmak üzere üç ayrı tescil dönemini kapsayacağı belirtildi.

GEREKÇE: MALİ VE DÜZENLEYİCİ İHLALLER

FIFA'dan yapılan kısa açıklamada, yaptırımın gerekçesi şu ifadelerle duyuruldu:

"Mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydı yapması geçici olarak yasaklandı."

  • Athletic Bilbao
  • transfer yasağı
  • FIFA

