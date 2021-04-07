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Spor

FIFA'dan Atiba paylaşımı! 3 asist...

Beşiktaş'ın sahasında 3-0 kazandığı Alanyaspor maçına Atiba Hutchinson 3 asistle damga vurdu. FIFA sosyal medya hesabı da Atiba'yı öven bir paylaşım yaparken 'Ahtapot' benzetmesinde bulundu.

07 Nisan 2021 Çarşamba 21:27 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:27
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Beşiktaş'ın sahasında 3-0 kazandığı Alanyaspor maçına Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson damga vurdu. Yeniden Vodafone Park'a çıkan Cenk maçta ilk golü atarken 38 yaşındaki Atiba üç golde de asist yaptı. FIFA sosyal medya hesabı da Atiba'yı öven bir paylaşım yaparken 'Ahtapot' benzetmesi yaptı

Atiba böylece bu sezon Süper Lig'de 4 gol - 7 asist ile 11 gol katkısı yapmış oldu

İşte o paylaşım:

"Ahtapot'un (Atiba) 3 asist yapması neden Boğaz'ın en yaratıcı canlıları arasında olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi

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