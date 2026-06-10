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Spor

FIFA'dan çıkacak karar Leao'nun kaderini belirleyecek

Şili ile oynanan hazırlık maçında kırmızı kart gören Rafael Leao için kritik süreç başladı. FIFA'nın vereceği karar, yıldız oyuncunun Dünya Kupası'ndaki geleceğini etkileyebilir.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 18:52 - Güncelleme:
FIFA'dan çıkacak karar Leao'nun kaderini belirleyecek
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Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Şili ile dostluk maçında karşılaşan Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Rafael Leao, rakibini önce itti ardından yumruk atarak kırmızı kart gördü. Portekizli oyuncunun alacağı ceza hazırlık maçı olması nedeniyle Dünya Kupası'na katılmasına engel olmasa da bir istisna yaşanabilir.

L'equipe'in haberine göre FIFA'nın 69. maddesine göre hazırlık maçında görülen kırmızı kartlar bir sonraki hazırlık maçını etkilese de burada verilecek karar resmi müsabakaları da etkileyebilir.

Habere göre eğer FIFA, maç sayısı olarak değil de ay olarak ceza verirse (örneğin 3 ay men) Leao önümüzdeki 3 ay resmi ve hazırlık maçlarını kaçırabilir. Böyle bir durumda deneyimli oyuncu Portekiz Milli Takımı kadrosundan çıkarılır ve yerini kaybedebilir.

    • Rafael Leao
    • kırmızı kart
    • Dünya Kupası

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