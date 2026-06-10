FIFA'dan çıkacak karar Leao'nun kaderini belirleyecek

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Şili ile dostluk maçında karşılaşan Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Rafael Leao, rakibini önce itti ardından yumruk atarak kırmızı kart gördü. Portekizli oyuncunun alacağı ceza hazırlık maçı olması nedeniyle Dünya Kupası'na katılmasına engel olmasa da bir istisna yaşanabilir.

L'equipe'in haberine göre FIFA'nın 69. maddesine göre hazırlık maçında görülen kırmızı kartlar bir sonraki hazırlık maçını etkilese de burada verilecek karar resmi müsabakaları da etkileyebilir.