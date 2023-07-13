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Spor

FIFA'dan Cristiano Ronaldo'nun kulübüne transfer yasağı

FIFA'nın, Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği kulübe transfer yasağı verdi. .Al Nassr'ın, 2018 yılında Leicester City'den kadrosuna kattığı Ahmed Musa için İngiliz ekibine sözleşmede yer alan bonuslardan ödeme yapmadığı bu sebeple Al Nassr2a transfer yasağı verildiği belirtildi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
FIFA'dan Cristiano Ronaldo'nun kulübüne transfer yasağı
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Al Nassr'ın, Leicester City'ye 460 bin euro ödemesi gerektiği, Suudi Arabistan ekibinin bu parayı kısa süre içinde ödeyip transfer yasağını kaldırmasının beklendiği aktarıldı.

AL NASSR PERFORMANSI

2018 yılında Leicester City'den Al Nassr'a transfer olan Ahmed Musa, Suudi Arabistan ekibinde 60 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, Al Nassr'da 60 maçta 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

ŞU ANDA SİVASSPOR'DA

2020'de Al Nassr'dan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu şu anda Süper Lig'de Sivasspor forması giyiyor.

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