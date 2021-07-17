FIFA'dan devrim niteliğinde yeni kurallar

17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:50 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:50

FIFA, futbolda taşları yerinden oynatmaya devam ediyor. Pandemi döneminde IFAB tarafından kabul gören 5 oyuncu değişikliği hakkı ayrıca bu yıl UEFA tarafından kabul edilen 'deplasman golü' kuralının iptalinin ardından devrim niteliğinde değişiklikler devam ediyor.

Futbol maçlarının sık durması ve topun oyunda kaldığı sürenin azalması gibi etkenleri azaltmak isteyen FIFA, 4 önemli değişikliği hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

İspanyol Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre; FIFA, futbolu tamamen değiştirecek bazı önerileri değerlendirme kararı aldı.

Hayata geçirilmek istenen yeni kurallar şöyle:

1) Oyun süresini 30'ar dakikalık 2 devreye bölmek ve tıpkın basketbolda olduğu gibi her kesintide süreyi de durdurmak.

2) Takımlara sınırsız değişiklik yapma imkanı tanımak

3) Taçları da korner gibi ayakla kullandırarak özellikle kaleye yakın bölgelerde daha çok gol pozisyonu üretilmek

4) Sarı kart gören oyuncuyu, 5 dakika kenarda bekleterek takımlara kartlar konusunda daha caydırıcı bir yaptırım oluşturmak.

TURNUVADA DENENECEK



FIFA'nın bu radikal değişiklikleri bir altyapı turnuvasında deneyeceği belirtildi. PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig ve Club Brugge gibi kulüplerin katıldığı bir altyapı turnuvasında bu kurallar denenecek.