17 Aralık 2025 Çarşamba
  • FIFA'dan Dünya Kupası biletlerinde fiyat hamlesi
Spor

FIFA'dan Dünya Kupası biletlerinde fiyat hamlesi

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde bilet fiyatlarına yönelik tepkiler üzerine 60 dolarlık yeni bir kategori oluşturdu. Bu biletlerin, her maçta stat kapasitesinin yüzde 1,6'sını kapsayacağı açıklandı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 00:17
FIFA'dan Dünya Kupası biletlerinde fiyat hamlesi
ABONE OL

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi bilet fiyatlarına gelen yoğun tepkiler üzerine kategori değişikliğine gitti.

Taraftarlar gruplarının "dünya kupası tarihinin en pahalı bilet fiyatları" tepkisi üzerine harekete geçen FIFA, her maç için iki katılımcı takımın taraftarlarına 60 dolara bilet sunulacağını duyurdu.

Bu kararla 60 dolarlık biletler, her maç için stat kapasitesinin 1,6'sına tekabül edecek. Diğer kategoriler ve fiyatlar ise değişmedi.

Satış aşamasının ilk beş gününde 20 milyon bilet talebi alındığını belirten FIFA, standart bilet talep edenlerin başvurularının şubat ayında belli olacağını bildirdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.

