FIFA'dan Fernando Muslera ile birlikte 4 oyuncuya ceza

FIFA, aralarında Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da olduğu 4 futbolcuya Dünya Kupası'ndaki Gana maçında yaşanan olaylarla ilgili ceza verdi.

Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonunda Fernando Muslera ile Jose Maria Gimenez'in maçın hakemi Daniel Siebert ile yaşadıkları tartışma nedeniyle 4 maç ceza verdi. Öte yandan olaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği açıklandı.

FIFA ayrıca 4 oyuncuya bir futbol projesinde toplum yararına hizmet etmesinin yanı sıra 20 bin İsviçre Frangı ceza verildiğini açıkladı.

Uruguay Futbol Federasyonu da ayrıca 50 bin İsviçre Frangı para cezasının yanı sıra bir iç saha maçında seyirci kısıtlaması cezası aldı.

Ceza alan 4 futbolcu cezalarını Milli Takım maçlarında çekecek.