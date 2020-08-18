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Spor

FIFA'dan Galatasaray'a 600 bin euro

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın milli takım forması altında sakatlanmış olması nedeniyle FIFA, sarı kırmızılı kulübe 600 bin euro ödeyecek.

18 Ağustos 2020 Salı 16:38 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:38
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Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım'da milli takım forması altında Gambiya'ya karşı bir sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıran Luyindama için FIFA ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Leopardsactu'nun haberine göre FIFA, Luyindama'nın sakatlık sürecine ilişkin 6 aylık bir ödeme yapmaya hazırlanıyor. FIFA'nın Galatasaray'a 600 bin Euro ödeyeceği aktarıldı.

Milli takımda yaşadığı sakatlık süreci sonrası iyileşme dönemini Galatasaray ile geçiren Luyindama için FIFA'nın ödemesini kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. 

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