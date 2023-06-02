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Spor

FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber

FIFA, Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Omar Eladellaoui'yi haklı buldu ve sarı-kırmızılılara para cezasına verdi.

2 Haziran 2023 Cuma 19:18 - Güncelleme:
FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber
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FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Kurul, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui'nin açtığı davada oyuncuyu haklı buldu.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray'ın Norveçli futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğine kanaat getirerek Galatasaray'a para cezası verdi. Buna göre Galatasaray, Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeyecek.

Galatasaray, bu parayı 45 gün içerisinde ödemediği takdirde transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

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