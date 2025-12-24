FIFA'dan gelen karar Ronaldo'yu sevindirdi

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğu hedefi doğrultusunda kritik bir moral kazanmış durumda. Al-Nassr'ın FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırılması, Portekizli yıldız ve takım arkadaşları için önemli bir gelişme oldu. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Orta Doğu'daki bazı kulüplerin birden fazla transfer döneminde yeni oyuncu kaydı yapamayacağını açıklamıştı. Ancak Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr artık bu kulüpler arasında yer almıyor.

KARA LİSTE: FIFA TRANSFER YASAKLARINI AÇIKLADI

FIFA, 19 Aralık'ta transfer işlemleri yapması yasaklanan kulüplerin güncel listesini yayımladı. Al-Nassr da bu "kara liste"de yer alan kulüpler arasındaydı. Ancak Suudi Arabistan ekibi, söz konusu listeden günler içinde çıkarılma hakkını elde etti. 2026 yılıyla birlikte ocak transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala, Riyad'da yeniden yeni isimlerin kadroya katılmasının önü açılmış olacak. Bu gelişme, Suudi Arabistan'da lig şampiyonluğunu kovalayan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo için de rahatlatıcı bir haber niteliği taşıyor.

YASAĞIN KALDIRILMA NEDENİ: ŞAMPİYONLUK KOVALAYAN RONALDO'YA RAHAT NEFES

Al-Nassr, FIFA tarafından belirlenen kurallara "tam uyum" sağladığını kanıtlayarak bir krizden daha çıkmayı başardı. Kulübe uygulanan son transfer yasağı, kamuoyuna açıklanmasından yalnızca iki gün sonra kaldırıldı. Transfer dünyasının güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bugün açıklanan FIFA kararı, Al-Nassr'ın kurallara tam uyum sağladığını doğruladı ve oyuncu tescil yasağı kalıcı olarak kaldırıldı. Dosya kapandı. Bu, kulübün 2026 planları öncesinde Al-Nassr için çok önemli bir gelişme."

Al-Nassr, yaptırımlarla karşı karşıya kalan tek Suudi Pro Lig ekibi değil. Yerel rakipleri Al-Riyadh, Al-Shabab ve Al-Wehda da transfer yasağı bulunan kulüpler listesinde yer alıyor. Bu kulüplere uygulanan ambargolar üç transfer dönemi boyunca geçerli olacak. Cristiano Ronaldo, bu cezaların kendi lehine sonuçlar doğurmasını umuyor. Zira Orta Doğu'daki kariyeri boyunca somut başarılar sınırlı kaldı.

Portekizli yıldız, 2023 yılında Arab Club Champions Cup'ı kazanmıştı. O tarihten bu yana kulüp düzeyinde öz geçmişine yeni bir kupa ekleyemeyen Ronaldo, hem ligde hem de kıtasal turnuvalarda hayal kırıklıkları yaşadı. Buna karşın 2025-26 sezonunda Al-Nassr'ın Suudi Pro Lig'de zirveye çıkmasında önemli rol oynadı.

Bu sezon ligde oynadığı dokuz maçın tamamını kazanan Al-Nassr, ikinci sıradaki Al-Hilal'in dört puan önünde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü AFC Kupası'nda Al-Zawraa ile karşılaşacak, ardından 27 Aralık'ta ligde Al-Akhdoud deplasmanına çıkacak.