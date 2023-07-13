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Spor

FIFA'dan Göztepe'ye 17 bin dolarlık ödeme

FIFA, 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere ödeme yaptı. İzmir ekibi Göztepe de 17 bin dolarlık bir ödeme aldı.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 13:08 - Güncelleme:
FIFA'dan Göztepe'ye 17 bin dolarlık ödeme
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FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere ödeme yaptı. İzmir ekibi Göztepe de 17 bin dolar ödeme aldı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere FIFA, toplamda 209 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Yardımları Programı çerçevesinde, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendi" ifadeleri kullanıldı. Dünya Kupası'na oyuncu gönderen Göztepe de FIFA'dan 17 bin dolar gelir elde etti.

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