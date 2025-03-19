İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2025 Çarşamba / 20 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1149
  • EURO
    43,2197
  • ALTIN
    3788.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA'dan Kayserispor'a Manzala için ödeme emri geldi
Spor

FIFA'dan Kayserispor'a Manzala için ödeme emri geldi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un sezon sonunda transfer yapabilmesi için FİFA'dan gelen emir ile 2 milyon 100 bin Euro ödeme yapması gerekiyor.

IHA19 Mart 2025 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
FIFA'dan Kayserispor'a Manzala için ödeme emri geldi
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un, 2025-2026 futbol sezonu 1. transfer tescil döneminde kadrosuna yeni isimler katabilmek adına 2 milyon 100 bin Euro ödeme yapması gerekiyor. Daha önce 1 milyon 700 bin Euro ile transfer tahtasını açabilecek olan Kayserispor, eski futbolcusu Manzala'dan dolayı FIFA'dan gelen yeni ödeme emri ile 2 milyon 100 bin Euro ödemek zorunda kalacak.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sezon sonu itibariyle bu rakamı futbol ailesi içerisindeki alacaklılara ödemek zorunda olduklarını ifade etti. Başkan Açıkalın, "Son olarak Manzala'dan gelen ödeme emri ile rakam 2 milyon 100 bin Euro. Bunu sezon sonunda ödersek transfer tahtamız açılacak" dedi.

Başkan Açıkalın, FIFA tarafından verilen disiplin cezasından dolayı 2 dönemdir transfer gerçekleştiremediklerini, sezon sonunda FIFA'daki dosyada ismi geçen alacaklılara 2 milyon 100 bin Euro ödeme gerçekleştirmek adına hazırlık yaptıklarını da ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.