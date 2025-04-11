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Spor

FIFA'dan Konyaspor'a kötü haber! Transfer yasağı getirildi

FIFA, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı. Kurum ayrıca 7 Türk takımına daha ceza verdi.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 12:43 - Güncelleme:
FIFA'dan Konyaspor'a kötü haber! Transfer yasağı getirildi
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FIFA'dan Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ve Antalyaspor'a kötü haber geldi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

Konyaspor ve Antalyaspor transfer yasağını kaldırmadığı sürece 3 dönem kadrosuna yeni bir ismi dahil edemeyecek.

Öte yandan 6 kulübün daha transfer tahtası kapatıldı.

İşte ceza alan diğer kulüpler:

Bellona Kayserispor: Borç ödenene kadar

MKE Ankaragücü: 3 dönem

Solwie Energy Fatih Karagümrük: 3 dönem

Central Hospital Ümraniyespor: 3 dönem

Altay

Bursaspor

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