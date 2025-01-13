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Spor

FIFA'dan kötü haber! Hatayspor'a transfer yasağı

Oynadığı futbol ile beklentilerin uzağında kalan Hatayspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
FIFA'dan kötü haber! Hatayspor'a transfer yasağı
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

2 DÖNEM TRANSFER CEZASI

FIFA, Hatayspor'a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem sportif (kalıcı) transfer yasağı verdi.

Güney ekibi, CAS'a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS'tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.

Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Renat Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor.

İŞTE TRANSFER YASAĞI ALAN TAKIMLAR

FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar:

Adana Demirspor 2 dönem

Antalyaspor 2 dönem

Eyüpspor 3 dönem

Hatayspor 2 dönem

Kayserispor 3 dönem

Samsunspor 2 dönem

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