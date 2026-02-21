FIFA'dan Meunier kararı: Trabzonspor'un talebi reddedildi

Borussia Dortmund'dan 2023-2024 sezonu devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier, sezon sonu sözleşmesinde bulunan maddeyi kullanarak bordo mavililerden ayrılıp Lille'e transfer olmuştu.

Trabzonspor ise Thomas Meunier ve Lille'in sözleşmedeki maddelere uymadığını iddia ederek FIFA'ya başvurmuş ve 5 milyon euroluk dava açmıştı. Yaklaşık 2 senenin ardından FIFA davayı çözüme kavuşturdu.

Thomas Meunier'in sosyal medya hesabında duyurduğu haberde Trabzonspor'un talebinin reddedildiği ve Belçikalı oyuncunun usulsüzlük yapmadığı belirtildi.

Trabzonspor'da 19 maça çıkan Thomas Meunier, 1 gol atarken 7 asist yaptı.