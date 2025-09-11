İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2873
  • EURO
    48,5901
  • ALTIN
    4825.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA'dan onay geldi! Bilbao, Laporte'yi açıkladı
Spor

FIFA'dan onay geldi! Bilbao, Laporte'yi açıkladı

La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan İspanyol savunmacı Aymeric Laporte'yi FIFA'nın verdiği onayın ardından kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi11 Eylül 2025 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
FIFA'dan onay geldi! Bilbao, Laporte'yi açıkladı
ABONE OL

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Aymeric Laporte için kritik karar çıktı.

Athletic Bilbao, FIFA'nın verdiği onay doğrultusunda İspanyol savunmacıyı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Uzun süredir transfer süreci belirsizlikle devam eden Laporte'nin yeniden İspanya'ya dönüşüne böylece resmiyet kazandırılmış oldu.

BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

Siyah-beyazlıların da durumu yakından izlediği belirtilen 30 yaşındaki stoper için son sözü FIFA söyledi. Athletic Bilbao, yaptığı açıklamada "FIFA, Aymeric Laporte'un transferine onay verdi" ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.