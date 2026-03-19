FIFA, Filistin'de insanlık suçu işleyen ve masum halkı katleden İsrail'in futboldan men edilmeyeceğini açıkladı. İsrail konusunda bugüne kadar birçok kez skandal kararlara imza atan FIFA, bir kez daha çifte standart sergiledi.

İsrail'in futboldan men edilmeyeceğini duyuran FIFA, "Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası kamu hukuku açısından halen çözüme kavuşmamış ve oldukça karmaşık bir mesele olması nedeniyle FIFA'nın herhangi bir işlem yapmaması gerektiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte FIFA'dan yapılan yazılı açıklama;

Filistin Futbol Federasyonu'nun 74. FIFA Kongresi'nde sunduğu başvurunun ardından ve FIFA Konseyi'nin, İsrail futbol takımlarının Filistin topraklarında bulunduğu iddia edilen bölgelerde İsrail liglerine katılımını incelemesi için FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi'ne (GACC) yaptığı talep doğrultusunda şu sonuca varılmıştır:

FIFA Statülerinin ilgili hükümlerinin yorumlanması çerçevesinde, Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası kamu hukuku açısından hâlen çözüme kavuşmamış ve oldukça karmaşık bir mesele olması nedeniyle FIFA'nın herhangi bir işlem yapmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

FIFA'nın, Filistin Futbol Federasyonu ile İsrail Futbol Federasyonu arasında diyalogu teşvik etmeye ve arabuluculuk sunmaya operasyonel düzeyde devam etmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda FIFA, yapılandırılmış etkileşimi kolaylaştırmayı ve gelişmeleri izlemeyi sürdürecektir.