Spor

FIFA'dan tarihi karar! 2026 Dünya Kupası ödül havuzu 871 milyon dolara yükseldi

FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkeye yapılacak ödemeyi yüzde 15 arttırarak 871 milyon Dolar'a yükseltti.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahiplerinden olan Kanada'nın Vancouver şehrinde yapılacak 76. FIFA Kongresi öncesinde FIFA Konseyi toplandı. Toplantıda Dünya Kupası'nda uygulanacak bazı kart kuralları onaylanırken, katılımcı ülkelere verilecek para ödülünün de artırılmasına karar verildi.

Toplantıda turnuvaya katılacak 48 ülkenin tamamına dağıtılacak kaynakları yüzde 15 artırıldı. Buna göre FIFA'nın, ülkelere vereceği toplam para 871 milyon Dolar oldu. Ayrıca her takıma sağlanan hazırlık ödeneği 1,5 milyon Dolar'dan, 2,5 milyon Dolar'a çıkarılırken, eleme turları için verilecek ücret de 9 milyon Dolar'dan, 10 milyon Dolar'a yükseltildi. FIFA ayrıca ülkelere verilecek ek ödeneğin de 16 milyon Dolar olmasına karar verdi.

Toplantıda FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak kart kuralarıyla ilgili değişiklikleri de yapıldı. Sarı kartların grup aşamasından sonra ve elemelerden sonra iptal edileceğini öngören bir değişikliği onayladı.

Ayrıca IFAB toplantısında alınan futbolcuların hakem kararına protesto amacıyla sahadan ayrılması ve rakipleriyle konuşurken, ağızlarını kapatmasıyla ilgili iki kural değişikliğinin Dünya Kupası'nda uygulanmasına karar verdi. Futbolcular bu iki olayı gerçekleştirmesi durumunda kırmızı kart görecek.

Öte yandan Afgan Kadın Mülteci Futbol Takımı'nın da FIFA organizasyonlarında yarışmasına karar verildi.

