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Spor

FIFA'dan Uruguay'a soruşturma

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a Gana maçında yaşananlar hakkında disiplin soruşturması açıldı.

5 Aralık 2022 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
FIFA'dan Uruguay'a soruşturma
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Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a disiplin soruşturması açıldı.

FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı karşılaşmada yaşananların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Uruguay'ın, grupta oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Güney Amerika ekibinde futbolcular, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'e yoğun şekilde itirazda bulunmuştu. Cavani ayrıca, VAR monitörünü yumruklamıştı.

Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesi sonrası averajla Kore'nin gerisinde kalmış ve Dünya Kupası'na veda etmişti.

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