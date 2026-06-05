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Spor

FIFA'dan yedek futbolcular için karar: Sahaya çıkacaklar

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda maç önü seremonilerinde değişikliğe gitme kararı aldı. Açıklanan karara göre; Yedefkler dahil maç kadrosunda yer alan futbolcular seremonide orta yuvarlakta toplanacak ve sahaya özel bir giriş düzeni uygulanacak.

AA5 Haziran 2026 Cuma 20:15 - Güncelleme:
FIFA'dan yedek futbolcular için karar: Sahaya çıkacaklar
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FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar çalınmadan önce düzenlenecek seremonide, maçın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceği kaydedildi.

Seremonilerde ülkelerin büyük bayraklarının yer alacağı ve futbolcuların sahaya özel bir kemerin altından geçerek çıkacağı belirtildi.

FIFA, yeni sahaya çıkış seremonisinin arkasındaki temel fikrin, stat içindeki taraftarların etkinlikleri 360 derecelik bir açıyla görebilmesini sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Turnuva ilerledikçe maç öncesi seremonisine renkli dumanlar ve havai fişek gösterileri dahil edilecek.

  • fifa
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  • seremoni

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