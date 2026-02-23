FIFA'dan yeni kural önerisi: Sakatlanan oyuncu sahaya dönemeyecek

FIFA, oyunun temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi azaltmak amacıyla yeni bir kural değişikliği önerdi.

Sakatlık nedeniyle saha içinde tedavi gören futbolcuların en az 1 dakika boyunca oyun alanı dışında kalması planlanıyor.

Söz konusu düzenleme, cumartesi günü yapılacak International Football Association Board (IFAB) yıllık genel kurul toplantısında onaya sunulacak.

AMAÇ ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK

Mevcut kurallarda sakatlanan oyuncuların ne kadar süre saha dışında kalacağına dair net bir zaman sınırı bulunmuyor. Ligler ve organizasyonlar kendi uygulamalarını belirleyebiliyor.

FIFA, Aralık ayında düzenlenen Arab Cup'ta iki dakikalık saha dışı kalma süresini test etmişti. Ancak bu uygulama yoğun eleştiri alınca, IFAB içinde 1 dakikalık "uzlaşma formülü" gündeme geldi.

BBC Sport'un haberine göre, bazı çevreler 1 dakikalık zorunlu çıkışın takımı kısa süreliğine 10 kişi bırakacağı için gol yeme riskini artırabileceğini savunuyor.

Öte yandan, bazı oyuncuların oyunu soğutmak amacıyla sakatlık numarası yaptığı düşünülüyor. Ancak sürenin uzatılmasının gerçekten sakatlanan futbolcuları gereksiz şekilde cezalandırabileceği yönünde endişeler de bulunuyor.

MUHTEMEL İSTİSNALAR

Teklif edilen düzenlemede bazı istisnalar da yer alıyor:

- Rakip oyuncu sarı veya kırmızı kart görürse, sakatlanan futbolcu 1 dakika beklemek zorunda olmayacak.

- Kaleciler bu kuraldan muaf tutulacak.

- Penaltı atışını kullanacak oyuncunun saha içinde kalmasına izin verilebilecek.