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Spor

FIFA'dan yeni sistem! Teknik direktörlere itiraz hakkı geliyor

FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor.

13 Kasım 2024 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
FIFA'dan yeni sistem! Teknik direktörlere itiraz hakkı geliyor
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FIFA, VAR sistemine alternatif olarak yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre; FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor.

HAKEM İTİRAZLARI DEĞERLENDİRECEK

Bu sistemde teknik direktörler hakemin kararını beğenmemesi halinde itirazda bulunabilecek. Hakem, VAR uyarısı olmamasına rağmen itirazı dikkate alıp pozisyonu monitörde inceleyecek ve verdiği kararı yeniden değerlendirecek.

Bu sistemin uygulamaya konulması halinde teknik direktörler, yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına maç başına en az iki kez itiraz edebilecek.

İLK TESTLERİ YAPILDI

Bu sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı.

FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina konuyla ilgiyaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde beklenmedik bir şey fark etmedik." ifadelerini kullandı.

  • FIFA
  • Futbol Video Desteği

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