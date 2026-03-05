FIFA'dan yeni 'su molası' ve 'reklam' kararı

2026 Dünya Kupası öncesi FIFA, dikkat çeken bir karara daha imza attı. Gelen bilgilere göre, turnuvada maçlara 3 dakikalık su molası verilecek ve bu arada yayıncılar reklam yayınlayabilecek.

The Athletic'in ulaştığı belgelere ve FIFA yetkililerine dayandırdığı habere göre, turnuvada her 45 dakikalık devrenin ortasında 3 dakikalık zorunlu bir ara verilecek. FIFA bu durumu resmi olarak "su molası" (hydration break) şeklinde tanımlasa da, söz konusu sürenin yayıncı kuruluşlar için önemli bir reklam alanı yaratacağı ifade edildi.

REKLAM SÜRESİ VE KURALLAR

Yayıncılara gönderilen yönergelere göre, 3 dakikalık molanın 2 dakika 10 saniyesi reklamlar için kullanılabilecek.

FIFA, oyunun akışını korumak adına bazı sınırlamalar da getirdi. Buna göre:

- Reklamlar, hakemin düdüğünden en erken 20 saniye sonra başlayabilecek.

- Maç yeniden başlamadan en az 30 saniye önce yayına geri dönülecek.

- Yayıncılar isterse split-screen (bölünmüş ekran) yöntemiyle maçı ve reklamı aynı anda gösterebilecek.

- Bu yöntemde yalnızca FIFA'nın resmi sponsorlarının reklamları kullanılabilecek.

- Tam ekran reklamlarda ise yayıncılar farklı markalara yer verebilecek.