27 Ağustos 2020 Perşembe 09:31 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:32

FIFA'nın yaptığı 'Hangi takımın taraftarı daha tutkulu' anketinin sonuçları belli oldu. 1 milyon 574 bin 203 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre; Fenerbahçe, yüzde 57,3 ile Galatasaray taraftarından daha tutkulu çıktı. Sarı kırmızılı takımın oyu ise yüzde 42,7'de kaldı.

Anket sonucunun belli olması sonrası sarı lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabı üzerinden ezeli rakibine şu cümleyle göndermede bulundu:

"Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız! #BizFenerbahçeyiz"