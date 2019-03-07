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Fikret Orman Ajax'ı örnek gösterdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki sezon 90, bu sezon 60 milyon euro harcadıklarını belirterek sadece 32 milyon euro ile Avrupa'yı sallayan Ajax'ı örnek gösterdi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geleceğe yönelik planlarında bütçeyi daraltarak başarıyı sağlamak var.
 
Son dönemde transferde büyük paralar harcayan siyah-beyazlılar, Pepe ve Negredo gibi yaşı geçkin oyunculara yıllık 4-5 milyon avro gibi paralar ödemek zorunda kalmıştı.
 
Beşiktaş'ın bir önceki sezon bütçesi 90 milyon avroya kadar çıkmıştı. Bu sezon ise 60 milyon avro civarında harcama yapıldı ancak takım ne Avrupa'da ne ligde başarılı olamadı. Gelecek sezon bütçesini daha da daraltmanın planlarını yapan Fikret Orman'ı bu konuda daha da hırslandıran Ajax'ın başarısı oldu. Hollanda ekibi, dünya devi Real Madrid'i sahası Santiago Bernabeu'da darmadağın ederek çeyrek finale yükselirken Başkan Orman'ın, yakın çevresine "Onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz" dediği öğrenildi.
 
Bütçe çok düşecek
 
Ajax'ın altyapı harcamaları dâhil yıllık sadece 32 milyon avro harcadığını hatırlatan Orman, Beşiktaş'ın bu modeli Türkiye'de uygulayabilecek en uygun takım olduğu görüşünde. Altyapıda çok yetenekli futbolculara sahip olduklarını ve mevcut kadroda da Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Muhayer Oktay ve Oğuzhan Aydoğan gibi hem genç, hem de düşük maliyetli oyuncular bulunduğunu belirten Orman, Türkiye'ye emeklilik günlerini yaşamak için gelen oyuncuları artık tercih etmeyeceklerini söyledi. Gelecek sezon bütçenin 35 milyon avrolara kadar düşürülmesi için çalışmalara başladığını daha önce açıklayan Fikret Orman'ın, yeni hoca tercihinin de bu modele uygun olması bekleniyor.
 
(Türkiye)
 

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