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Fikret Orman: Avcı'ya güveniyorum şampiyon olacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adana da siyah-beyazlı BJK TV'den, başkanlığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaptığı açıklamada "Başkanlığımdaki son dönemim" dedi ve şampiyon olacaklarını ifade etti. 

Orman, son dönemi olduğun ve kum saatinin artık ters işlediğini dile getirirken, "Benim son dönemimim ve artık kum saati ters yönde çalışıyor. Daha sonra yeni bir başkan ve yönetim gelecek, biz bu süre boyunca Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar ne başardıysak Beşiktaş taraftarıyla beraber başardık" dedi.

"BİZİM DE HATALARIMIZ VARDIR"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, kendisine öz eleştiri yaparak hatalarının olduğunu dile aktatırırken, "Hareket eden her şey hata yapar, kolonlar, duvarlar hata yapmaz. Bizim de hatalarımız vardır elbette. Bu sezon amacımız, yaşanan krizden kulübümüzü etkilenmeden çıkartmaktı. Hedefi olan bir takıma dönmemiz gerekiyordu, bunu da bu sene yaptık" ifadelerini kullandı.

Başkan Orman, konuşmasının devamında BJK TV'yi kapatmadıklarını, platform değiştirdiklerini söyledi ve, "BJKTV'yi kapatmadık, platform değiştirdik. TV'de izlenirlik artık düştü, herkes telefonundan izliyor. Gazetelerin durumu malum. Biz TV'ye en yüksek harcamayı yaptığımız dönemde 15-20 bin izlenirlik alıyor, dijital platformdan ise anlık olarak milyonlara ulaşıyoruz" dedi.

"AVCI VE EKİBİNE GÜVENİYORUM, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Orman, konuşmasının sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'ya dair yaptığı açıklamada, "Abdullah Avcı ve ekibine çok güveniyorum, inanıyorum. İyi bir kadro kurduk ve kaliteli isimlere sahibiz. Ben, şampiyon olacağımıza inanıyorum, Beşiktaş taraftarının da buna inanmasını istiyorum. Şampiyon olacağız" dedi.

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