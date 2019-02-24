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Fikret Orman: Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum

Fikret Orman, 'Amatör şube zararı 257 milyon olmuş. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli bir kanun çıkardılar. Allah onlardan razı olsun.' ifadelerini kullandı.

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Futbola ödenen vergilerin daha sonra amatör şubelerde kullanılmak üzere kulüplere geri verilmesi için çıkartılan yasayı değerlendiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Futbol takımına 1 milyon 790 bin TL ödemişiz. Genel yönetim giderleri 592 milyon. Maaşlara bunun yüzde 10’u ödendi. Sadece basketbol ile alakalı 18 takım gidip, geliyor. Elektrik parası, lisans paraları, hepsi bunların içerisindedir. Amatör şube zararları 257 milyon zarar olmuş. Lisanslı ürün maliyeti 245 milyon TL.
 
DÜŞMAN DEĞİLİM
 
Yatırımlara 465 milyon TL, finansman giderlerine de 1 milyar 278 bin para harcamışız. Amatör şubelerin düşmanı değilim. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli bir kanun çıkardılar. Onlardan Allah razı olsun. ‘Amatör şubeleri kapatalım’ dediğimde niyetim kapatmak değildi, bu kanunun çıkmasını sağlamaktı. Başarılı olduk. Para nereye gitti, nerede paralar? İşte burada!” dedi.
 
(Akşam)
 

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