Fikret Orman'dan 'paralar nerede' tezahüratlarına cevap

İşte Fikret Orman’ın açıklamaları:

“BEŞİKTAŞ’I DOLMABAHÇE’DEN DEĞİL ÇAĞLAYAN’DAN ALDIM”

“Hep beraber yaşadığımız bu süreç hepimizin bildiği şeyler. Zor bir süreçte ben ve arkadaşlarım geldik. Bu 6 senedir bu kulübün başkanlığını yapıyorum. Beşiktaş'ın Dolmabahçe'den almadım, Çağlayan Adliye Sarayı'ndan aldım.”

“PARALAR NEREDE” TEZAHÜRATLARINA CEVAP

"Kısa bir süre önce taraftarımız Fenerbahçe maçına çıkmayın, 10 yıl şampiyon olmayın derken şimdi ne oldu da taraftarımız "Yönetim, bu takıma sahip çık" dendi. İki sezon üst üste şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarılar alırken bu takım bizim eserimiz değil miydi? Ne oldu? Ondan sonra paralar nerede sloganı? Beşiktaş taraftarının kulübüne sahip çıkması güzel bir şey. Türkiye'nin ekonmisini Fikret Orman'a teslim edin diyen taraftarımız ne oldu da bunları söyler bir hale geldi. Ben bunları sorguluyorum"

"BİZDE PUSU KÜLTÜRÜ VAR"

"Bizde bir pusu kültürü var. İlk defa bunu burada görmedik. Olimpiyat'ta bir maçta 70. dakikada 2-1 öne geçtik, tribünler boşalmıştı. Feda dönemizde boş tribünlere oynadık biz. Ne oldu da bu durumdayız? Şimdi bakıyoruz paralar nerede diyorlar? Çıldırt bizi başkan, öldürt bizi başkan, büyük başkan! O dönemde olup da bu dönemde olmayan neler var? Bana bir anlatsınlar. Bu pusu kültürü nedir, kendine güvenen varsa çıksın aday olsun. Gencecik çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir, bir Beşiktaş düşmanlığı ortaya çıkartalım. Maçın 30. dakikasında Oğuzhan'a bağırıyor, biz bu çocuklar ile feda döneminden beraber geldik, evet performansını biz de beğenmiyoruz ama bunun yöntemi bu değil"

“HİÇBİR ZAMAN TARAFTARA OYNAMADIM”

"Yatırımlarımızı Beşiktaş markasını büyütmek için yaptık. Her seferinde söylüyorum, tüm tartışmalar Beşiktaş menfaati içindir. Beşiktaş'ın dengeleri huzur üzerine kuruldu ve bu huzur bize lazım. Hiçbir zaman taraftara oynamadım, şirinlik yapmadım. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda doğru olan şey neyse onu yapmaya çalıştım. Ben bu ailenin reisi isem, kendi çocuğuma bakmam lazım. Burada önemli işler yaptık. Bunları yaparken de herkesin itibarını aldık. Gösterdiğiniz saygıya layık olmaya çalıştık. Gencecik çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir, bir Beşiktaş düşmanlığı ortaya çıkaralım düşüncesi var. Beşiktaş'ta iktidar mücadelesi yapılır, ben de yaptım. Bizler hata yapabiliriz, icraat yapan herkes hata yapar. Demirören'e seçip kaybettikten sonra 7 sene boyunca bir tane taraftarlar ile görüşmedik. Yapmak kolay mı? Kolay. Mücadelemizi nerede yaptık? Divan Kurulu'na geldik konuştuk, genel kurula geldik, konuştuk. Somut şeyler söyledim"

“MAYIS 2019'DA ADAYIM"

"Beşiktaş'ın 6 ay sonra seçimi var. Çok daha eskiden adaylıklarını açıklayanlar var. Buyurun gelin, Mayıs ayında aday olun. Beşiktaş'ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırmaya çalışarak olmak. Biz buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Süleyman Seba ve Serdar Bilgili'ye yapılanları ben bu kulüpte bir daha yaşatmam. Kim varsa gelecek aday olacak. Buraya geldim, yarım saat uyku uyumadım. Biz, Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğiz. Bırakmayı düşündüm ama daha sonradan bu işler için savaşanlar amacına ulaşacaktı. Mayıs 2019'da yapılacak olan seçimde adayım. Kim varsa çıkıp gelsin aday olsun. Hodri meydan"

BU BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YOK

"Şu andaki Beşiktaş takımına bir bakalım; kaleci Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, stoper Dünya Kupası'nda, Gökhan'ın nasıl olduğunu biliyorsunuz, Adriano, Barcelona'dan. Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan hepsini biliyorsunuz. Beşiktaş'ın kaptanına 30. dakikada bağırmak hangi kültürümüzde var? Love, penaltı atarken bağırmak hangi kültürümüzde var? Sivas karşısında 2-1 iken 'Sivas, Sivas' diye bağırmak hangi kültürümüzde var?"

"PARALAR NEREDE BAŞKAN?"

"Beşiktaş kulübünün parasıyla bırakın uçağı, bir tane drone kaldırmış mıyız acaba, çıkıp bir tanesinin faturasını göstersinler. Beşiktaş tarihinde olmayan bir oyuncu satışı yaptık. Biz 6 senede menajerlere %11 komisyon ödemişiz. Başka bir kulüpte bunlar konuşulmaz. Beşiktaş başkanı, Beşiktaş'a fatura kestiler diyorlar. Stadı yaparken de benzeri şeyler söylendi. Koltuklar, bariyerler vardı statta ihalesi yapıldı. 3 milyon istendi! Benin yan sanayi fabrikam var, oranın genel müdürünü çağırdım ve 1.5 milyonluk teklif aldık, yaptıramadık. Bana o gün, "Aman başkan sen yapma, senin üzerinden gözükmesin" diyenler bugün dedikodumu yapanlar. Beşiktaş uçağı boş gidiyor, o uçağı kim biniyorsa parasını verir, Bileti kim alıyorsa parasını verir. Beşiktaş'ın paralarıyla uçaklarla geziyor diyorlar. Yönetime geldiğimizde Beşiktaş takım uçağına yöneticiler ve misafirleri para vermezdi. Biz bırakın Beşiktaş'ın parasıyla uçak tutmayı, Beşiktaş'ın kendi uçağına parayla biniyoruz."

"PANKART ASAN ÇOCUKLARI ALDIRMIŞIZ"

"Yeni bir moda var, 'Pankartı asan çocukları aldırttı' diye söyleniyor. O çocuklara kızmıyorum ben. Sordum onlara biri tornacı, biri üniversite öğrencisi, diğerleri de öyle. Soruyorum, siz deplasmana gidip pankart yapacak. Tribünde bize sallayan çocuklar değil dünyada yokken, babalarının akıllarında yokken biz Beşiktaş'ı takip ediyorduk. O çocuklara kızmıyorum ben. Sordum onlara biri tornacı, biri üniversite öğrencisi, diğerleri de öyle. Soruyorum, siz deplasmana gidip pankart yapacak paraları nereden buldunuz? Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır. Doğru, biz de taraftarıyız zaten."

2012-2018 YILLARI ARASINDA GELİR GİDER

TV yayın geliri: 567 milyon TL

UEFA: 418 milyon

Sponsorluk: 482 milyon TL

Maç hasılatı: 315 milyon TL

Lisanslı ürün: 441 milyon TL

Futbolcu satış: 368 milyon TL

Toplam gelir: 2 milyar 627 milyon TL

Toplam gider: 2 milyar 411 milyon TL

“İKİ RAKİBİMİZDEN DE İYİ DURUMDAYIZ”

"Şu anda iki ezeli rakibimizden de ekonomik olarak iyi durumdayız. Genç taraftar neslini anlamıyorum. Forvet al, onu gönder, bunu gönder ama bu genç adamın derdi parayı ödemek değil. Derdi, okula gittiği zaman bunu konuşabilmek. Anlıyorum. Bu kulübü bu duruma ben getirmedim, arkadaşlarım getirmedim. Benim aldığım noktayı biliyorsunuz. Bu süreç içerisinde kötü bir süreç geçiriyoruz, ben Beşiktaş'ı o gün itibarıyla küçültmüş olsam halimiz ne olurdu?”

“SARIYER'DE 3000 DAİRE ALMIŞIM”

"Oturduğum bir ev var, 20 yıldır aynı evdeyim. Şikayet ediyorlar, evin penceresine bakın, orasına bakın burasına bakın. Stadın yapımında Cumhurbaşkanımızın büyük katkısı olmuştur, teşekkür ettim. Otel almışım, Sarıyer'de 3000 daire almışım, Bodrum'da koy almışım. Bırakın bu işleri. Benim ailem var, çoluğum var çocuğum var, bunları yapmayın"

“PUSU KALLEŞLERİN İŞİDİR”

“Elinde bir şey olup da çıkıp konuşmayan namerttir dedim. Daha ne diyeyim? Mayıs ayında genel kurul var. Şu anda bunları yapanlar kim ise, ki ben biliyorum. Onları günü gelince açıklayacağım. Gelin, aday olun.

Ben buradayım arkadaşlar. İşin asıl amacı genel kurul öncesi böyle haberler, pankartlar, medyada paylaşım. Ne kazandı Beşiktaş kulübü yapılanlardan? Rakiplerimizde çok kötü günler daha geçirenler var. Böyle şeyler oluyor mu?

Pusu kalleşlerin işidir. Gelin burada yüzleşin. Hakkınızı helal edin.”