Fikret Orman kararını açıkladı! Aday olacak mı?

Fikret Orman kararını açıkladı: Aday olmayacağım
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.
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