Fikret Orman: Lucescu ilgilendiğimiz hocalardan bir tanesi
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Uşak'ta yaptığı açıklamada 'Lucescu çok sevdiğimiz eski hocamız. Yeni hoca için birçok alternatif var. Lucescu da bu isimlerden bir tanesi' dedi.
Uşak'taki Kartal Yuvası mağazasının açılışında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman teknik direktör arayışları ile ilgili, "Lucescu çok sevdiğimiz eski hocamız. Yeni hoca için birçok alternatif var. Lucescu da bu isimlerden bir tanesi" dedi.
Orman Süper Lig ile yaptığı değerlendirmede ise "Bizim için önemli olan 6 maçı kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. İstanbul'da kaybettiğimiz puanlara yanıyoruz ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
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