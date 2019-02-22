Fikret Orman, Tomas Soucek'in menajeriyle görüştü

Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Siyah-beyazlılar, Medel ve Atiba'nın gitme ihtimaline karşılık ön libero sıkıntısına düşmemek için kolları erken sıvadı. Birinci hedef Slavia Prag'da oynayan 23 yaşındaki Tomas Soucek.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Prag seyahatinde izlediği Slavia Prag'da oynayan 23 yaşındaki Tomas Soucek'in menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı.

Sezon bitmeden genç oyuncunun işini bitirmek isteyen Başkan Fikret Orman hafta sonunda Prag'ı hem gezdi, hem Prag-Plzen maçını izledi, hem de Soucek'in menajeri Paska ile buluştu.

Fiorentina ve PSV'nin de listesinde olan 23 yaşındaki genç oyuncunun isteklerini öğrendi.

Tomas Soucek, bu sezon 31 resmi maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

(Takvim)