Tarihi buluşma! Fikret Orman ve Ali Koç'tan dostluk mesajı

BJK TV ve FB TV ortak yayınında konuşan Fikret Orman ve Ali Koç, dostluk mesajları verdi.

İlk olarak söz alan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

“Hem başkana hem size ev sahipliği için teşekkür ederiz. Bu başkasının fikriydi ama başkana sordum. Kendi kanallarımız var orada yapalım dedim.”

“BU AKŞAM KAZANMAYA GELDİK, KAZANACAĞIZ DA”

“Son dönemde futbolumuzdaki şiddet ve nefret kimseye yarar getirmiyor. Bu akşam kazanmaya geldik. Allah'ın izniyle kazanacağız da.

Lefter dediğiniz de akla en güzel şeyler geliyor. Türk futbolundaki saygı ve sevgiyi en güzel gösteren insanlardan biridir. Bence adının verilmesi geç oldu. Keşke adı verildiği sezonda daha güzel bir sezon geçirebilseydik.

Buralarda sporun gerçek ruhu yansıtılmalı. Dostluk, fair-play, ve centilmenlik. Taraftarlarımıza sesleniyorum; sizlere yapılmasını istemediğiniz şeyleri siz de başkalarına yapmayın.”

“TRİBÜNLERİMİZDEKİ ÇAĞ DIŞI UYGULAMALARI KALDIRDIK”

“Küfürsüz stadyum projemiz var. Belki hemen değil ama yakında gelecek. Tribünlerimizde bazı çağ dışı uygulamaları kaldırdık. Maçtan sonra deplasman taraftarları uzun süre çıkamıyor, tuvaletler kapalı oluyor, büfeler kapalı oluyor. Biz bunları kaldırdık.

Biz bunları kaldırdığımızı söylemedik. Sanırım Beşiktaş maçı sonrası onlar teşekkür etmişti ve öyle ortaya çıkmıştı. Sonra Galatasaray da resmi bir açıklama yaptı, kendileri de uygulamaları kaldıracaklarına dair.

Taraftarımız saat 5'te toplanıp gelecek. Maç 9'da. 11'de çıkacaklar, cefa çekecekler. Sahada rekabet olsun, terimizin son damlasına kadar. Ama saha dışında medeni ortam sağlamalıyız. Spor dışında problemlerimiz zaten benzer.

Bugün bu programı yapabilmemiz bile tenkit ediliyor ama gerçek liderler buna göğüs germelidir.”

“TALİHSİZ GİDİŞATIMIZ BU GECE DÖNEBİLİR”

“Taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Arkamızda duruyorlar, sabrediyorlar. Bu talihsiz gidişatımız artık dönecek. Bu gece dönebilir. Devre arasında iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız yanımızdayken bir adım öndeyiz diye düşünüyorum.

Bu gece kalpler beraber olacak. Son 20 yıllık tarihe baktığımızda derbilerde rakiplerimizin önünde gözüküyoruz.

İnşallah hep konuşulan hakem hatalarından uzak bir maç olur. Umarım kazanırız ama dünyanın da sonu değil.”

“BURADA TOKAT YEDİĞİMİZ GÜNLER DE OLDU”

“Biz bu statta büyüdük. Buradan çıkıp Taksim'de yürüdüğümüz günler de oldu, tokat yediğimiz günler de oldu. Eskiden hem ev sahibi, hem misafir olarak gelebiliyorduk. Türk Spor Yazarları Kupası vardı, arka arkaya iki maç izlerdik. Sonra da lig başlardı.

Türkiye en yeni statlara sahip ülke. Birçok alanda gerideyiz ama stat konusunda değil. Kendi stratejisiyle, kendi planlarıyla stat yapan iki kulüp var. Bunlardan biri Beşiktaş, diğeri Fenerbahçe. Fenerbahçe yıllar önce Aziz Yıldırım döneminde kelle koltukta stat projesini gerçekleştirdi.”

Ali Koç’un ardından söz alan Fikret Orman’ın açıklamaları şöyle:

“MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ”

“Hoş geldiler. Nezaket gösterdiler, teşekkür ediyorum. Bu bir spor müsabakası. Beşiktaş - Fenerbahçe maçları gazozuna da olsa, önemlidir. Takımımızı maça hazırlamaya çalışıyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz. İstekliyiz.

Hakem hatalarının öne çıkmadığı, güzel futbolla, pozisyonlarla hatırlanan, hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum.”

“RAHAT BİR FENERBAHÇE MAÇI GÖRMEDİM”

“Ben taraftarlığımda da, yöneticiliğimde de, başkanlığımda da rahat bir Fenerbahçe maçı görmedim. Beşiktaş ilk kez Fenerbahçe'yi yenmeyecek, berabere kalmayacak ya da yenilmeyecek. Değerli dostum Ali Bey ile keyifli bir maç izleyeceğiz.”

“MUSTAFA CENGİZ’İ BENFİCA MAÇI ÖNCESİ ARADIM”

“Galatasaray Başkanı ile Kulüpler Birliği'nde yaşanan olayla ilgili konuştum, Benfica maçından önce arayıp başarılar diledim. 'Gelince konuşalım' dedim. O da bunu kabul etti. Mevzuları çözmek lazım. Türk sporunun bu kulüplerin birlikteliğine ihtiyacı var.

Kulüplerin sıkıntıları var. Bizim kimseyi ayrıştırma misyonumuz yok. Ailemizden, işimizden ne sıkıntılar çekerek buraya geliyoruz. Bazen hırslanıyoruz. Ağzımızdan istemediğimiz şeyler çıkabiliyor.”

Ali Başkan'ın babası Rahmi Bey'in bizden daha önemli katkıları oldu kulübe.”

“UMARIM FENERBAHÇE’NİN ÇIKIŞI BU MAÇTAN SONRA BAŞLAR”

“Taraftarımıza sesleneyim. Fenerbahçe bizim misafirimiz. Misafir gibi davranacağız. Bu stat buna göre dizayn edildi. Bugün 1700'ün üzerinde kombinesi olan kadın var. Medeni bir yer burası. Hayırlara vesile olsun, sakatlıklar olmasın. Aklımızda kalacak güzel bir maç olsun. Umarım, Fenerbahçe'nin de bu maçtan sonra çıkışı başlar diyerek bir espri yapayım.”