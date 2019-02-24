Fikret Orman ve Ali Koç ortak yayına çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulüp, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinden yapılan açıklamada, Fikret Orman ve Ali Koç'un saat 15.00'te BJKTV ve FBTV ve ortak yayınlanacak pprograma beraber çıkacakları duyuruldu.