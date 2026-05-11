Fikret Orman'dan adaylık açıklaması! ''Mecbur kalırsak...''

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, katıldığı bir etkinlikte başkan adaylığı için gelen soruya cevap verdi.

Orman, "Beşiktaş'ın başında bir yönetim kurulu var ve seçileli bir sene oldu. O günün şartlarında karar veririz ama gençlerin önünü açmamız lazım. Biz de yaşlanıyoruz, bizim de biraz kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok." dedi.

Fikret Orman, daha önce 2012-2019 yılları arasında Beşiktaş başkanlığı yapmış ve siyah-beyazlılar bu dönemde iki şampiyonluk yaşamıştı.