Fikret Orman'dan Çebi'ye sert cevap!

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Sports Digitale'in konuğu oldu. Katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yapan Fikret Orman, başkan Ahmet Nur Çebi hakkında da çok sert ifadeler kullandı.

Fikret Orman, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Fikret Orman ile Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra özel bir hesaplaşmam var" sözünün üzerine, "Hayırdır, mafyalığa mı soyunmuş? Beni vurdurtacak mı? Ne yapacak? Benim ne mezarıma, ne mezarına. Benim onla hiçbir şekilde bir araya gelmem, aynı ortamda bulunmam bile söz konusu değildir. Benim onunla konuşacağım yer Sırat Köprüsü'nde Allah'a hesap verirken" dedi.