13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3093
  • 5,9909
  • 226.723
  • 100.914
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman'dan derbi açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray ile oynayacakları derbi ile ilgili açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için harekete geçtiklerini açıkladı.
 
Beşiktaş'ın Shinji Kagawa'yı transfer etmesinin ardından Japonya'da Süper Lig'e olan ilgili ciddi şekildearttı. Hatta Yuto Nagatomo'lu Galatasaray ile Shinji Kagawa'lı Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbi maçı Japonya'da şimdiden konuşulmaya başlandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gündüz, Japonya'ya uygun bir saatte yayınlanması için Japonya Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon Euro'ya yakın para teklif edildiği ise flaş bir gelişme olarak gündem oldu.
 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise Galatasaray - Beşiktaş derbisinin saati için ilk kez konuştu. Fikret Orman, "TFF'ye Galatasaray - Beşiktaş maçının erken saatte oynanması için sözlü başvurumuz oldu. Yazılı da olacak. TFF nasıl bir karar verir bilmiyorum." açıklamasını yaptı.
 

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan'dan rest: Askeri harekat düzenlerse karşılığını alır

Pakistan'dan rest: Askeri harekat düzenlerse karşılığını alır

Bakan Kurum'dan 81 ile genelge: 3 ay içinde bildirilecek

Bakan Kurum'dan 81 ile genelge: 3 ay içinde bildirilecek

HDP Eş Genel Başkanı'na soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı'na soruşturma

Japonya'dan Venezuela kararı

Japonya'dan Venezuela kararı

İsrail devleti karşıtlığının suç sayılması için harekete geçtiler

İsrail devleti karşıtlığının suç sayılması için harekete geçtiler

Turgut Aslan'ı vuran FETÖ'cüden 'odamdan çıkmadım' yalanı

Turgut Aslan'ı vuran FETÖ'cüden 'odamdan çıkmadım' yalanı

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık

İmzalar atıldı, 105 adet üretilecek

İmzalar atıldı, 105 adet üretilecek
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA