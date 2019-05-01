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Fikret Orman'dan derbiye dev hazırlık

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray maçı öncesi kesenin ağzını açtı: Cimbom'u yendikleri takdirde siyah-beyazlı oyuncuların cepleri dolacak. Başakşehir galibiyetinin 60'ar bin TL'lik primi de karşılaşma öncesi futbolcuların hesaplarına yatırılacak.

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Süper Lig'de son dört haftaya girilirken lider Medipol Başakşehir'le arasında 3, ikinci sıradaki Galatasaray'la da 1 puanlık fark kalan Beşiktaş, şampiyonluğa kilitlendi.

Siyah-beyazlılar, bu hafta sonu Cimbom'la Türk Telekom'da oynayacakları derbiyi kazanıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın hesabını yaparken yönetim de keseğinin ağzını iyice açtı.

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Galatasaray galibiyetine 100'er bin TL prim verme kararı aldı. Ayrıca Başakşehir galibiyetinin 60'ar bin TL'lik priminin de derbi öncesi futbolcuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Yönetimin bu jesti, siyah-beyazlı futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Takımın moral ve motivasyonu üst seviyeye çıktı.

DEPLASMANDA GÜNEŞ DOĞUYOR

Beşiktaş 30 Nisan 2011'den itibaren Süper Lig'de ikinci yarılardaki bütün Galatasaray müsabakalarını deplasmanda oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, o tarihten bu yana rakibiyle yaptığı 7 maçta, 2 kez galip gelirken 5 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. Bu süreçte takımın başında Tayfur Havutçu, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş yer aldı.

Kartal iki galibiyetini de Güneş'le kazandı.

(Sabah)

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