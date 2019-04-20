Fikret Orman'dan Dorukhan ve Güven'e zam sözü

Beşiktaş'ı bu sezon FIFA'ya şikayet etmeyen oyuncu neredeyse kalmamıştı. Ekonomik anlamda çok sıkıntılı bir süreç yaşayan ve futbolcuların ücretlerini ödemekte çok zorlanan siyah-beyazlı yönetim sürekli FIFA'lık olmuştu. Bu sezon Pepe, Babel, Adriano, Quaresma, Karius, Medel, Love, Tolgay Arslan ve Gökhan Töre alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.

Yeni sezonda kadrodaki yüksek maliyetli oyuncuların çoğuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetim, finansal zorlukların yaşandığı dönemde şikâyetçi olmayan ve performanslarıyla takıma büyük katkı veren iki genç oyuncuyu ödüllendirecek. Böyle bir dönemde çok az ücretlere oynayan Dorukhan Toköz ile Güven Yalçın'ın performansı gönüllere taht kurdu. Yılda 350 bin avro kazanan Dorukhan ile 65 bin avroya imza atan Güven'e zam yapılması kararlaştırıldı.

Ödül sistemi

Fikret Orman ve ekibi zam için mayıs ayındaki seçimi bekliyor. Zam sözü alan Dorukhan ile Güven'in büyük memnuniyet duyduğu da gelen bilgiler arasında.

Yönetimin bu hamlesi takımdaki diğer gençleri de motive etme anlamı taşıyor. Gelecek sezonlarda da uygulanması planlanan ödül sistemi sayesinde ara transfer döneminde kadroya katılan 19 yaşındaki Muhayer Oktay'ın yanı sıra altyapıdan A Takım'a yükselen Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Alpay Çelebi, Hüseyin Seyliğli, Ege Atlam, Erdoğan Kaya, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Akgün ve Bülent Üçüncü gibi isimlerin daha da hırslandırılması amaçlanıyor.

(Türkiye)