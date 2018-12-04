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Fikret Orman'dan futbolculara prim

Beşiktaş’ın, Ankaragücü ve Sarpsborg’dan sonra G.Saray’ı da yenmesi herkesi keyiflendirdi. Başkan Fikret Orman, derbi zaferi için takıma bu sezon ilk kez prim dağıtılmasını isteyen yönetici arkadaşlarının teklifini kabul etti.

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Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarından galibiyetle ayrılarak, camiadaki olumsuz havayı bir anda değiştiren Beşiktaşlı futbolcular uzun bir aradan sonra primle tanışacak. 

Geçen sezon kaçan şampiyonluk nedeniyle geçmiş dönemdeki bazı primleri bekleten ve bu yıl da prim sistemini tamamen rafa kaldıran Beşiktaş Yönetimi derbi galibiyeti için oyuncuları ödüllendirme kararı aldı. Bu adım takımda iç barışı da sağladı.

Lider Medipol Başakşehir’in de kaybetmesi nedeniyle şampiyonluk yarışında iddialı bir hale gelen Beşiktaş’ta, derbi öncesi takıma prim verilmesini öneren yöneticiler, bu isteklerini Başkan Fikret Orman’a kabul ettirdi. Zorluk derecesi yüksek üç maçı kazanarak, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki olumsuz havanın dağılmasına neden olan futbolcuları ödüllendirmeye karar veren Başkan Orman henüz rakamı belirlemedi. Beşiktaş Yönetimi’ni memnun eden bir başka gelişme ise futbolcuların derbi için özel bir istekte bulunmaması oldu. Orman’ın yine de takıma jest yapmaya kararlı olduğu vurgulandı. Bütün takıma derbiye özel prim vermeye hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, sezon içindeki bazı kritik maçların kazanılması durumunda bu uygulamayı sürdürecek.

Bu arada siyah-beyazlı yönetim yakalanan olumlu havanın bozulmaması için şimdiden önlem alacak. Başkan Orman ve Futbol Şubesi Başkanı Ahmet Kavalcı önümüzdeki dönemde tesislerdeki her türlü sorunla yakından ilgilenecek.

(Skorer)

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