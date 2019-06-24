Fikret Orman'dan Kagawa açıklaması

Japon oyuncunun La Liga'ya gitme hayalinin peşinde olduğunu vurgulayan başkan, "Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama onun İspanya hayali var. Temmuz ayında bir daha görüşeceğiz, İspanya'da bir kontrat bulabilirse istediği gibi, oraya gidebilir" dedi.

Dortmund ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Kagawa, Beşiktaş'ta 14 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.