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Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e: İlk iki için kal hocam

Fikret Orman, tepkilerin ardından istifa etmek istediği iddia edilen Güneş’i, “Şampiyonlar Ligi kulübün geleceği için önemli. Şansımız devam ediyor. Bu takımın sana ihtiyacı var” sözleriyle ikna etti.

  • StarSpor
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KARTAL’DA Teknik Direktör Şenol Güneş’in Konya maçının ardından istifa etmek istediği ancak Başkan Fikret Orman’ın ikna etmesiyle vazgeçtiği öğrenildi. Maç sonu takımı saha ortasına getirip, tribünleri alkışlatan Güneş, istifa sesleri yükselince elini sallayarak ‘tamam’ işareti yaptı.

ÖZVERİLİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Şenol Hoca’nın o anda istifa kararı aldığı ve Başkan Fikret Orman soyunma odasına gelince bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Bu nedenle maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamayı normalden daha geç yapan Kartal’ın hocasını Başkan’ın ikna ettiği öğrenildi. Orman, Güneş’e, “Hocam taraftarın tepkisi her zaman oluyor. Bize karşı da tepkiler var. Ancak bizim özverili hareket etmemiz lazım” dedi.

BIRAKIRSAN TAKIM ZARAR GÖRÜR

Kartal’ın patronu daha sonra, “Şu anda takımın ilk iki şansı sürüyor. Şampiyonlar Ligi kulübün geleceği için çok önemli. Takım bazen istemediğimiz skorlar alsa da iyi futbol oynuyor. El birliği ile yola devam edelim ve hedefimize ulaşalım. Şimdi görevi bırakırsan takım zarar görür” diyerek sözlerini tamamladı. Güneş de Orman’ın bu konuşması sonrasında göreve devam etme kararı aldı.

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