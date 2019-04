Fikret Orman'dan teknik direktör açıklaması

Siyah beyazlı kulübün başkanı, şampiyonluk gündemini değerlendirdi, Burak Yılmaz'a övgü yağdırdı ve teknik direktör konusuna değindi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN YORUMU

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Fikret Orman, "Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Ankaragücü maçını kazanmak için hazırlanıyoruz. Sonra zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bütün iş camia bütünlüğü. Seçim senesi olduğu için statta negatif şeyler de oldu, bu takımı da etkiledi. Beşiktaş'ın mutluluğu, Beşiktaş'ın galibiyetiyle olmalı. Bizler bunun için çalışıyoruz." dedi.

"BURAK YILMAZ ATSIN DA PİŞMAN OLALIM"

Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili açıklama yapan Burak Yılmaz, "Şimdi de Burak Yılmaz için bizi eleştiriyorlar, 'Neden zamanında almadın?' diye. Futbol eleştiriye açık bir şey. Biz doğru bildiğimiz işleri yapmalıyız. Burak düzgün bir Beşiktaşlı. Her zaman bunu söyler, babası da ağabeyimiz, düzgün de bir aile. Burak çok iyi Beşiktaşlı, bunu her yerde, her zaman söylüyor. Zamanında gelmediği için pişmanız, inşallah o gol attıkça biz pişman olmaya devam ederiz." diye konuştu.

LUCESCU SORUSUNA YANIT

Mircea Lucescu ile anlaşıp anlaşmadıklarının sorulması üzerine Fikret Orman "Adaylar netleşmedi. Şimdi Beşiktaş yönetimi seçilecek. Yeni gelen yönetim kendi hocasını seçer. Bizim çalışmalarımız devam ediyor ancak kimse bizden 12 Mayıs öncesinde bir şey beklemesin. Beşiktaş'ta istikrar önemli. Şenol Hoca ile ilgili de birçok şey söylendi ama güzel günler devam ediyor." yanıtını verdi.

BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY GERİLİMİ

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki demeç savaşları hakkında görüşü sorulan Fikret Orman, "Başakşehir ile Galatasaray'ın arasındaki demeçlerle ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Ben Beşiktaş Kulübü Başkanı'yım. Son haftalara gelince bunlar hep konuşulur. İnşallah kalan 5 haftada hakemler taraf olarak hata yapmaz. Beşiktaş olarak pozitifi futbola destek veriyoruz ama bu hakkımızın yenilmesi anlamına gelmiyor. Yeni bir MHK geldi, bir anda bir şey yapamazlar, zamana ihtiyaçları var. İnşallah iyi şekilde devam edecekler." diyerek sözlerini noktaladı.